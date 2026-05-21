A Scampia, un boss dei Di Lauro è stato condannato a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per aver minacciato la madre di Gelsomina Verde. La condanna riguarda minacce aggravate dal metodo camorristico e fine criminoso. La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale, con giudice Tafuri. La vicenda si inserisce in un quadro di minacce e intimidazioni legate alla criminalità organizzata nella zona.

Condannato per minacce aggravate dal fine e dal metodo camorristico. È stata la prima sezione penale - giudice Tafuri - a condannare a un anno e un mese e dieci giorni Paolo De Lucia, per le minacce pronunciate a giugno di due anni fa nei confronti di Anna Lucarelli, madre di Gelsomina Verde. Chiara la ricostruzione della procura, al termine del lavoro condotto dal pm della Dda Lucio Giugliano: De Lucia avrebbe provato ad imporre alla donna di ritirare la denuncia contro il figlio Luigi, nel corso del secondo filone di indagini sull’omicidio del novembre del 2004 della ragazza di Secondigliano. Come è noto, Luigi De Lucia è stato poi... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scampia, minacce alla mamma di Gelsomina Verde: condannato boss dei Di Lauro

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