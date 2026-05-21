Condannato il padre di uno dei killer di Gelsomina Verde | minacce alla madre della ragazza uccisa dalla camorra

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Condannato il padre di Luigi De Lucia, ritenuto uno dei killer della 21enne Gelsomina Verde, uccisa da innocente dalla camorra; ha minacciato la madre della ragazza durante il processo: "Fai la stessa fine di tua figlia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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