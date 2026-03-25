Due detenuti del carcere di Montacuto sono stati coinvolti in un procedimento legale relativo a minacce rivolte alla polizia penitenziaria. Uno di loro è stato condannato, mentre il processo per l’altro è ancora in corso. L’udienza predibattimentale si è conclusa ieri, con le accuse che riguardano comportamenti considerati minacciosi e intimidatori.

Condanna per uno, processo al via per l’altro. Si è chiusa così l’udienza predibattimentale, ieri, per due detenuti del carcere di Montacuto (Ancona), accusati di minacce rivolte alla polizia penitenziaria. I fatti, come riporta AnconaToday, risalgono al 18 settembre 2024 quando, secondo l’accusa, i due detenuti avrebbero intimidito gli agenti per costringerli a lasciare aperta la cella. Un imputato di 29 anni, originario della provincia di Ravenna ma residente ad Ancona, è stato condannato in abbreviato a sei mesi di reclusione, un altro, di 58 anni, di origine romena, andrà a processo con il rito ordinario e il dibattimento si aprirà l’11 maggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Minacce e modi 'da boss' contro la polizia penitenziaria: condannato 29enne ravennate

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