Scampia la Procura indaga per crollo colposo della Vela Rossa | ma i lavori proseguiranno

La Procura ha aperto un’indagine per il crollo colposo della Vela Rossa avvenuto il 19 maggio a Scampia. Nonostante l’incidente, i lavori nel cantiere continuano e non sono stati disposti sequestri sull’area. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica del crollo. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali responsabilità o misure cautelari. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

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