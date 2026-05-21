Scampia la Procura indaga per crollo colposo della Vela Rossa | ma i lavori proseguiranno
La Procura ha aperto un’indagine per il crollo colposo della Vela Rossa avvenuto il 19 maggio a Scampia. Nonostante l’incidente, i lavori nel cantiere continuano e non sono stati disposti sequestri sull’area. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica del crollo. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali responsabilità o misure cautelari. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.
Aperta una indagine per il crollo della Vela Rossa del 19 maggio a Scampia. Ma il cantiere non è stato sequestrato. I lavori proseguiranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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