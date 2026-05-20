Scampia e il crollo della Vela Rossa di Scampia Previsto rientro residenti

A Scampia, si attende il ritorno dei residenti nell’edificio adiacente alla Vela Rossa, crollata recentemente. Le autorità hanno concluso con esito positivo tutte le verifiche strutturali sullo stabile, consentendo così lo sgombero temporaneo di alcuni residenti. L’intervento di sicurezza ha portato alla chiusura dell’edificio, mentre si valuta la situazione dell’edificio crollato. Il rientro dei residenti è previsto per questa sera, dopo le ispezioni finali.

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