Scampia e il crollo della Vela Rossa di Scampia Previsto rientro residenti
A Scampia, si attende il ritorno dei residenti nell’edificio adiacente alla Vela Rossa, crollata recentemente. Le autorità hanno concluso con esito positivo tutte le verifiche strutturali sullo stabile, consentendo così lo sgombero temporaneo di alcuni residenti. L’intervento di sicurezza ha portato alla chiusura dell’edificio, mentre si valuta la situazione dell’edificio crollato. Il rientro dei residenti è previsto per questa sera, dopo le ispezioni finali.
Sviluppi sul crollo della Vela Rossa di Scampia. Entro stasera è previsto il rientro degli sgomberati residenti in un edificio attiguo, che ha superato con esito positivo tutte le verifiche tecniche. Servizio di Amelia Cartia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scampia e il crollo della Vela Rossa di Scampia. Previsto rientro residenti
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I residenti di Scampia hanno pensato a una scossa di terremoto, tanto è stato forte il boato. A produrre il fragore, ieri sera alle 23.50, il crollo di una parte della Vela Rossa, già in corso di demolizione. Alcune macerie hanno invaso un condominio attiguo. @T x.com
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