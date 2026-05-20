Scampia il crollo della Vela Rossa visto dal drone
Nella notte di martedì 19 maggio, si è verificato il crollo di una struttura a Scampia, nota come Vela Rossa. L'edificio, che era in fase di abbattimento dal dicembre 2025, è stato interessato dall'incidente senza che risultino persone coinvolte. Un drone ha ripreso le immagini del crollo, consentendo di osservare i dettagli dell'evento. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti legati a questa situazione.
Il crollo avvenuto nella notte di martedì 19 maggio. Non risultano persone coinvolte nell'incidente. L'edificio era da dicembre 2025 in fase di abbattimento. Le cause del cadimento potrebbero provenire dal vano ascensori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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