Scampia il crollo della Vela Rossa visto dal drone

Nella notte di martedì 19 maggio, si è verificato il crollo di una struttura a Scampia, nota come Vela Rossa. L'edificio, che era in fase di abbattimento dal dicembre 2025, è stato interessato dall'incidente senza che risultino persone coinvolte. Un drone ha ripreso le immagini del crollo, consentendo di osservare i dettagli dell'evento. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti legati a questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui