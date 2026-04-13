Scalia volley Sciacca torna alla vittoria | 3–0 su Termini Imerese

La squadra di volley di Sciacca ha ottenuto una vittoria netta contro Termini Imerese nella partita di ieri sera, giocata al Palatenda “Roccazzella”. Con un punteggio di 3-0, i set si sono conclusi rispettivamente con i punteggi di 25-7, 25-16 e 25-18. Questa vittoria permette alla squadra di tornare a conquistare i tre punti nel campionato di Serie B maschile.

La Scalia Volley Sciacca torna a imporsi con autorità nel campionato di Serie B maschile, superando Termini Imerese con un perentorio 3–0 (25-7, 25-16, 25-18) nella gara disputata ieri sera al Palatenda “Roccazzella”.La formazione guidata da coach Frinzi Russo ha approcciato il match con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Lo Scalia Volley Sciacca è chiamato a reagire: con il Lamezia bisogna tornare a sorridereIl gruppo guidato da Tani Frinzi Russo ha lavorato con intensità e determinazione per ritrovare brillantezza e continuità Scalia Volley Sciacca torna... Volley serie B: a Sciacca arriva l’Aquila Bronte, Scalia chiamata ad alzare l’asticella del rendimentoLa corazzata etnea è la seconda forza del campionato, in piena corsa per il primo posto insieme al Vibo Valentia, a soli due punti dalla capolista...