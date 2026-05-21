Satispay lancia il servizio di Educazione previdenziale per le imprese

Il mercato italiano del risparmio mostra un divario tra la volontà di pianificare le finanze e le azioni concrete per farlo. Recentemente, una società ha annunciato il lancio di un nuovo servizio dedicato all’educazione previdenziale rivolto alle imprese. L’obiettivo è fornire strumenti e informazioni utili per migliorare la gestione delle risorse a lungo termine. La novità si inserisce in un quadro di crescita dell’interesse verso la pianificazione finanziaria, anche se il gap tra intenzioni e comportamenti resta evidente.

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Roma, 21 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il mercato italiano del risparmio presenta un evidente paradosso strutturale: alla forte propensione teorica alla pianificazione non corrisponde un'effettiva capacità di trasformare le intenzioni in scelte concrete a lungo termine. Satispay, la super App che rende semplice e accessibile la gestione del denaro e dei servizi finanziari, compie un nuovo passo nel suo impegno per trasformare gli italiani da risparmiatori a investitori. Dopo il Salvadanaio Remunerato e la sezione Investimenti, amplia oggi il suo raggio d'azione nel welfare aziendale con il servizio di Educazione previdenziale: un percorso strutturato per dare ai dipendenti piena consapevolezza nel costruire una sicurezza economica per il proprio futuro, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (l. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Satispay lancia il servizio di Educazione previdenziale per le imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti Sullo stesso argomento Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendentiSatispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza... Un "check-up" tecnologico per crescere: Confartigianato Forlì lancia il servizio di analisi digitale per le impreseConfartigianato di Forlì assieme ai consulenti di Librasoft snc propongono un incontro gratuito dal titolo “Quanto è digitale la tua impresa?”, per... Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendentiSatispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza sul proprio futuro economico. L’iniziativa nasce an ... quotidiano.net Satispay e MooneyGo allargano la partnership: nell’app arriva il telepedaggioOra si può attivare il telepedaggio MooneyGo dall'app Satispay: l'estesa partnership prevede anche una promozione esclusiva. tuttoandroid.net