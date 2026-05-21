Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti

Satispay ha annunciato il lancio di un nuovo servizio chiamato Educazione Previdenziale, rivolto a aziende e dipendenti. L’obiettivo è fornire strumenti e informazioni per migliorare la conoscenza riguardo alle questioni previdenziali e alla gestione del risparmio per il futuro. Il servizio si propone di aiutare le imprese e i lavoratori a comprendere meglio i temi legati alla pensione e alla pianificazione economica, offrendo risorse specifiche per affrontare queste tematiche.

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Satispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza sul proprio futuro economico. L’iniziativa nasce anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare. Attraverso strumenti semplici e accessibili, il servizio punta a trasformare un tema complesso in un percorso chiaro e concreto, favorendo decisioni più informate sul benessere finanziario di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti Sullo stesso argomento Csu, Forza Italia lancia l’allarme: “Futuro a rischio per dipendenti e servizi”Il futuro di Como Servizi Urbani torna al centro del dibattito politico cittadino. Da Poste Italiane 4 webinar dedicati al valore della previdenzaAll'interno del Mese dell'educazione finanziaria è iniziata la Settimana dell'educazione previdenziale, che si svolge da lunedì 17 a domenica 23 novembre, con l'obiettivo di aumentare la cultura ... ansa.it Intesa con Inps per educazione previdenza in centri FormazioneIl presidente dell'Inps, Gabriele Fava, suor Manuela Robazza e Matteo Faggioni, in rappresentanza di Forma e Cenfop, hanno sottoscritto oggi a Ragusa un protocollo d'intesa per promuovere l'educazione ... ansa.it