Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti
Satispay ha annunciato il lancio di un nuovo servizio chiamato Educazione Previdenziale, rivolto a aziende e dipendenti. L’obiettivo è fornire strumenti e informazioni per migliorare la conoscenza riguardo alle questioni previdenziali e alla gestione del risparmio per il futuro. Il servizio si propone di aiutare le imprese e i lavoratori a comprendere meglio i temi legati alla pensione e alla pianificazione economica, offrendo risorse specifiche per affrontare queste tematiche.
Satispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza sul proprio futuro economico. L’iniziativa nasce anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare. Attraverso strumenti semplici e accessibili, il servizio punta a trasformare un tema complesso in un percorso chiaro e concreto, favorendo decisioni più informate sul benessere finanziario di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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