Le Terme De Montel, inaugurate un anno fa, si presentano ora come un nuovo spazio dedicato a benessere, arte e design. Nei prossimi mesi, ospiteranno diverse esposizioni di arte contemporanea e eventi legati al mondo del design. La struttura si propone di integrare l’esperienza termale con iniziative culturali, offrendo un punto di incontro tra relax e creatività. La loro apertura ha segnato un nuovo punto di riferimento in città per chi cerca un’esperienza multisensoriale.

Milano, 10 aprile 2026 – Celebra il suo primo anno di apertura aprendo all'arte contemporanea e al design. Lo fa in occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week. Ma è solo il primo passo: Terme De Montel Milano diventa nuovo polo culturale della città con un articolato programma di installazioni, eventi e di iniziative aperte al pubblico per tutto il 2026. Non un semplice calendario, questa apertura rappresenta una scelta coerente con la visione che guida il Gruppo Terme&SPA Italia, "un modello di centro termale che si integra nel tessuto sociale e culturale, restituendo valore alla comunità attraverso iniziative capaci di generare connessioni, riflessioni e nuove esperienze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terme De Montel: un nuovo polo culturale tra benessere, arte e design. Ecco gli eventi in programma

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La stagione del risveglio è anche quella della cura: di sé, degli altri, dei momenti che contano. Buona Pasqua, da Terme De Montel. - facebook.com facebook