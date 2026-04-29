Balena Timmy arenata nel Baltico al via il salvataggio | caricata su una chiatta in viaggio verso il mare del Nord

Una megattera di nome Timmy, rimasta arenata nel Baltico per circa un mese, è stata caricata su una chiatta e sta attraversando il mare del Nord. L'operazione di trasporto è iniziata recentemente, con l’obiettivo di riportare l’animale in acque più profonde. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’animale o sui motivi specifici del salvataggio. La procedura è stata coordinata dalle autorità competenti.

La megattera Timmy, arenata nel Baltico da un mese, è stata caricata su una chiatta ed è in viaggio verso il mare del Nord. Un’operazione di salvataggio senza precedenti, ma il cui esito resta incerto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Balena Timmy arenata nel Baltico, nuovo tentativo di salvataggio: trasporto via chiatta verso il mare apertoNuovo tentativo per salvare Timmy, la balena bloccata da settimane nel Baltico: sarà trascinata su una chiatta per riportarla al largo. Il salvataggio riuscito di una megattera arenata in Australia, mentre Timmy è ancora intrappolato nel BalticoUna giovane megattera arenata in Australia è stata salvata e riportata al largo grazie a una complessa e lunga operazione di soccorso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La balena arenata nel Baltico prima si libera, poi si blocca di nuovo; La balena arenata nel Baltico riprende il largo; La balena Timmy è ancora arenata nel Baltico, ci sono poche speranze: finita in una nuova secca; Una balena da salvare a ogni costo - Tom Kroll. Balena Timmy, nuovo tentativo di salvataggioLe operazioni per salvare Timmy, una megattera arenata da un mese sulle coste tedesche del Mar Baltico, hanno raggiunto una fase critica. Una squadra di circa dodici persone ha tentato di fasciare il ... tg24.sky.it La balena Timmy in viaggio verso il Mare del NordIl cetaceo arenato da settimane davanti all’isola di Poel è stato caricato su una chiatta diretta verso acque più profonde ... rsi.ch Francesco Cortonesi. . AREZZO: SU AREZZOTV VI AGGIORNO SULLA CERVA DEL PARCO DI LIGNANO (STA MEGLIO!) Come ho scritto un paio di giorni fa, da più di una settimana quasi tutto il mio tempo è sulla storia di Timmy, la balena arenata in Germa - facebook.com facebook Timmy di nuovo in difficoltà. Germania, la balena Timmy si blocca di nuovo. Soccorsi in azione x.com