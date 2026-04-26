? Cosa sapere Erica Cassano pubblica con Garzanti il romanzo Duramadre ambientato nella Calabria del boom economico.. Il racconto suggerisce un itinerario tra i borghi del Pollino, Mormanno, Papasidero e Aieta.. Erica Cassano pubblica Duramadre con Garzanti, un romanzo che proietta il lettore nella Calabria del boom economico attraverso la storia di Celeste, un’insegnante napoletana di circa 40 anni trasferitasi in un borgo lontano per amore. L’autrice, già nota per La Grande Sete, ha scelto di non ambientare il racconto in un luogo geografico reale. Sebbene l’idea iniziale fosse quella di ispirarsi al comune calabrese dove nacque il nonno, Cassano ha preferito edificare un centro immaginario, denominato Paese Nuovo, dotato di tradizioni e norme proprie, capace di rispecchiare l’essenza di molte realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erica Cassano: tra amore e borghi, il viaggio nel cuore della Calabria

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