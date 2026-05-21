Durante un controllo stradale tra le città di Sassari e Alghero, un'auto è stata fermata perché viaggiava a 206 kmh. Il veicolo è stato individuato grazie a un telelaser installato lungo la strada, che ha rilevato la velocità del mezzo. Durante l'operazione sono stati multati complessivamente sette automobilisti, tra cui quello che superava di gran lunga il limite consentito. Le autorità hanno spiegato che il telelaser ha funzionato correttamente nel rilevare le infrazioni in tempo reale, permettendo l'intervento immediato.

? Punti chiave Come ha fatto il Telelaser a individuare la BMW tra il traffico?. Chi sono gli altri sei automobilisti sanzionati durante il controllo?. Perché la Polizia ha intensificato i controlli proprio in quel tratto?. Quali sono le conseguenze legali per chi ha superato i limiti?.? In Breve Controllo Telelaser rileva altre 6 violazioni per eccesso di velocità sullo stesso tratto.. Operazione effettuata sulla SS Sassari-Alghero in occasione della Cavalcata Sarda.. Monitoraggio intensificato per gestire l'aumento dei flussi verso i borghi della provincia.. La Polizia Stradale di Sassari ha fermato un uomo sulla strada statale Sassari-Alghero dopo che il suo veicolo è stato rilevato a 206 chilometri orari durante un controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari-Alghero, BMW a 206 km/h: fermato il conducente dal Telelaser

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