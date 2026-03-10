Autostrada Sassari-Alghero automobilista immortalato da telelaser a 211 km h inseguito e fermato patente sospesa - VIDEO

Un automobilista sulla strada tra Sassari e Alghero è stato filmsato mentre viaggiava a 211 kmh con un telelaser. Quando gli agenti lo hanno fermato, l’uomo ha tentato di scappare, senza rispettare l’alt e mettendo in fuga. Dopo pochi chilometri, la volante lo ha raggiunto e fermato. La patente è stata immediatamente sospesa.

L'uomo non si è fermato all'alt degli agenti tentando una disperata fuga: inseguito dalla volante, è stato raggiungo e fermato dopo pochi chilometri. La vettura è risultata priva dell'assicurazione ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al conducente è stata sospesa la patente Un a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

