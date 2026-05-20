Durante un'operazione della Polizia a Sassari, sono state contestate 80 sanzioni e sequestrata una BMW che viaggiava a 206 kmh sulla statale Sassari-Alghero. Tra i conducenti coinvolti, alcuni hanno ricevuto la sospensione della patente, mentre altri sono stati multati per eccesso di velocità. Le forze dell'ordine hanno controllato diversi veicoli lungo il tratto stradale, riscontrando violazioni dei limiti di velocità e altre infrazioni al codice della strada.

? Punti chiave Chi sono i conducenti che hanno perso la patente durante il blitz?. Come hanno fatto a superare i limiti sulla statale Sassari-Alghero?. Perché la Polizia ha intensificato i controlli proprio in questi giorni?. Quali sono le altre violazioni più gravi emerse durante l'operazione?.? In Breve 26 patenti ritirate e 33 sanzioni per mancata revisione dei veicoli.. 7 violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti.. 12 sanzioni per uso cellulare e 22 per mancata cintura di sicurezza.. Controlli intensificati per gestire i flussi turistici della Cavalcata Sarda.. La Polizia Stradale ha sanzionato oltre 80 conducenti e ritirato 26 patenti nella provincia di Sassari, dopo una serie di controlli intensificati per gestire il flusso di visitatori in vista della Cavalcata Sarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, blitz della Polizia: 80 sanzioni e una BMW a 206 km/h

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