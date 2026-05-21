Sarri tra Napoli e Atalanta | De Laurentiis spinge

Il club partenopeo sta portando avanti trattative per il possibile ritorno di Maurizio Sarri, dopo aver concluso l’esperienza con l’attuale allenatore. La società ha manifestato interesse e sta cercando di convincere l’allenatore a tornare in panchina, mentre l’Atalanta ha mostrato interesse per il tecnico. Nei giorni scorsi, il presidente del Napoli ha espresso pubblicamente la volontà di avvicinare nuovamente l’allenatore, che si trova attualmente senza squadra. La trattativa tra le parti è ancora in corso.

Il Napoli continua a lavorare sul nome di Maurizio Sarri per il dopo-Conte. Il tecnico toscano resta il profilo preferito da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, convinti che possa rappresentare la scelta giusta per aprire un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già presentato una proposta concreta. Sul tavolo c’è un contratto biennale, con opzione per una terza stagione. Una formula pensata per dare continuità al progetto e rilanciare il Napoli in Italia e in Europa. Sarri piace per diversi motivi. Conosce l’ambiente. Ha un’identità di gioco riconoscibile. Ha già vissuto Napoli e sa cosa significhi allenare in una piazza così esigente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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