Un estratto del libro “La Storia del Napoli” di Salvatore Malfitano, pubblicato da Diarkos editore nel 2025, include una prefazione scritta da Maurizio Sarri. In questa prefazione, Sarri parla di un possibile ritorno a Napoli, dichiarando che sarebbe una cosa bella, ma aggiunge che come ogni ritorno comporta il rischio di deludere le aspettative. Il testo viene ripubblicato con il consenso dell’editore e dell’autore.

Per gentile concessione dell’editore e dell’autore, ripubblichiamo la prefazione scritta da Maurizio Sarri al libro “La Storia del Napoli” di Salvatore Malfitano, Diarkos editore, 2025. Ricordiamo che prefazione è stata scritta a metà maggio 2025, quando Sarri non aveva ancora firmato con la Lazio. Ecco il testo. “Napoli è un bagno d’amore. Un luogo magico in cui la squadra si cala appieno nel contesto e ne assorbe le caratteristiche. È questo che rende unica l’esperienza vissuta, credo che non esista niente di simile al mondo. Sarri: “Ricordo l’accoglienza a Napoli dopo il gol di Koulibaly alla Juventus”. Inizialmente, ho pensato che fosse una sensazione mia, qualcosa di personale, perché sono nato qui e da bambino ne ero anche tifoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Tornare a Napoli sarebbe bello ma come ogni ritorno rischia di essere deludente”

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SARRI TORNA A NAPOLI!

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