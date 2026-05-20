L'ipotesi di un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli viene discussa come un cambiamento che porterebbe novità, piuttosto che un semplice ritorno alle modalità del passato. La questione si concentra sulla possibilità che, in caso di sostituzione di Conte, la società possa optare per il tecnico toscano. Tuttavia, questa scelta non viene vista come una ripetizione di esperienze precedenti, ma come un tentativo di innovare la strategia della squadra.

E no, caro Napolista. L’eventuale scelta di Sarri per il dopo Conte non riporterà il Napoli al 2015. Siete voi fermi al 2015 perché, talmente presi dalle vostre autocelebrazioni da veri intenditori di calcio che tutto sanno e che tutto capiscono, non avete seguito negli anni lo sviluppo del lavoro di allenatore di Maurizio Sarri che non ha riproposto il modo di giocare di quel Napoli nelle sue esperienze successive (non avendone i giocatori adatti) ma ha tirato fuori il meglio con quello che le Società gli mettevano a disposizione, come avvenuto per due volte di seguito nelle stagioni in cui ha allenato la Lazio. Sarri ha dato una lezione di tattica e strategia a Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla parte di Sarri / 2: il suo ritorno sarebbe innovazione, non un ritorno al passato

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