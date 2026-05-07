A Napoli, si parla di un possibile cambio in panchina nel caso in cui l’attuale allenatore decidesse di lasciare. Maurizio Sarri è il nome più accreditato come possibile successore, secondo quanto riportato da fonti vicine alla società. In attesa di eventuali sviluppi, si fanno anche ipotesi su alcuni giocatori che potrebbero essere richiesti nel mercato estivo. La società sta monitorando le opzioni disponibili in vista della prossima stagione.

Maurizio Sarri è il candidato principale di Aurelio De Laurentiis nel caso Antonio Conte decidesse di lasciare la panchina azzurra. SkySport ha rivelato i dettagli della strategia di mercato legata a questo scenario. Sarri-Napoli: il piano sul mercato. Francesco Modugno a SkySport ha illustrato come la società partenopea abbia già pianificato gli interventi necessari qualora il tecnico di Lecce sostituisse Conte. La situazione di quest’ultimo rimane in sospeso: il contratto scade nel 2026 e a fine stagione è previsto un incontro con De Laurentiis per valutare la prosecuzione del rapporto. Se le strade si divideranno, c’è già un’alternativa identificata.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, con Sarri già scelti i colpi per il mercato: spuntano possibili richieste!

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