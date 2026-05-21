La trattativa tra l’allenatore e il club di Napoli è ancora in fase di stallo, con alcune difficoltà emerse durante le consultazioni. Nel frattempo, la squadra dell’Atalanta ha intensificato i propri sforzi per acquisire un giocatore chiave, portando avanti una serie di offerte ufficiali. La situazione tra il Napoli e il nuovo tecnico continua a essere caratterizzata da incontri e negoziati che non hanno ancora portato a un accordo definitivo.

La scelta del nuovo allenatore del Napoli resta in una fase delicata. Il club azzurro aveva individuato in Maurizio Sarri il profilo principale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, ma la trattativa non ha ancora prodotto la svolta attesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di ieri avrebbe dovuto avvicinare le parti. Invece, sono emerse nuove difficoltà. Sarri non ha ancora sciolto le riserve sulla proposta presentata da Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo c’è un contratto biennale con opzione per il terzo anno. A pesare, però, non è soltanto l’aspetto economico. Il tecnico vuole capire fino in fondo il progetto e il grado di convinzione del club, soprattutto in vista della stagione del Centenario. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri-Napoli, trattativa in salita: Atalanta in pressing

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