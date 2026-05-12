Maurizio Sarri è al centro di alcune richieste di informazioni da parte di diverse squadre di Serie A, tra cui Napoli, Milan e Atalanta. La sua presenza nel mercato delle panchine è tornata a essere oggetto di discussione, mentre le società interessate hanno contattato gli interlocutori per ottenere dettagli sulle possibilità di ingaggio. Al momento, non sono stati annunciati accordi ufficiali o decisioni definitive.

Il nome di Maurizio Sarri torna a muovere il mercato delle panchine. L’allenatore della Lazio resta sotto contratto con il club biancoceleste, ma il suo profilo continua a essere seguito da diverse società di Serie A in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account X, Napoli, Atalanta e Milan avrebbero chiesto informazioni sul tecnico toscano. Tre scenari diversi. Ma tutti legati a possibili cambiamenti in panchina durante l’estate. Il Napoli guarda a Sarri come possibile soluzione nel caso in cui il rapporto con Antonio Conte dovesse interrompersi. Un ritorno che avrebbe un forte peso tecnico e ambientale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri, Napoli, Milan e Atalanta chiedono informazioni

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