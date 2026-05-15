Il Napoli sta valutando l’ipotesi di richiamare Maurizio Sarri come allenatore per la prossima stagione. La decisione dipende anche dalla situazione legata all’attuale allenatore dell’Atalanta, con cui ci sono discussioni in corso. La società sta considerando diverse opzioni e analizzando le possibilità di un ritorno di Sarri, che ha già guidato il club in passato. La scelta finale sarà influenzata anche dall’esito delle trattative con altri allenatori in vista dell’avvio del nuovo campionato.

Il Napoli pensa davvero a Maurizio Sarri per costruire un nuovo progetto tecnico per la prossima stagione. Tuttavia, l’ex allenatore azzurro è corteggiato anche dall’Atalanta e dal nuovo direttore sportivo bergamasco: Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo resta sullo sfondo, ma le mosse di Aurelio De Laurentiis dipendono dalle scelte di Antonio Conte. Sarri e Giuntoli: il duo vincente torna insieme. Maurizio Sarri verso l’Atalanta, non il Napoli: secondo Tuttosport, i bergamaschi lo hanno messo in cima alla lista per il post-Palladino e il legame con Giuntoli potrebbe essere decisivo. La Dea avrebbe già scelto il suo prossimo allenatore e il nome è quello del tecnico toscano, attualmente legato alla Lazio fino al 2028 con uno stipendio di 2,5 milioni annui più uno di bonus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarri, tra Napoli e Atalanta: dipende tutto da Conte

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