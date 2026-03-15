Sarri prima di Lazio Milan | Ritrovare la nostra gente è bellissimo! Patric ci può dare qualcosa

Prima della partita tra Lazio e Milan, l’allenatore Maurizio Sarri ha espresso entusiasmo nel vedere di nuovo i tifosi allo stadio, definendo il loro ritorno “bellissimo”. Ha anche commentato sul contributo che può dare Patric, sottolineando la sua disponibilità a offrire qualcosa in campo. La squadra biancoceleste si prepara a scendere in campo con questa attenzione alle emozioni e alle risorse disponibili.

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