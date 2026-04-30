Il dibattito pubblico si concentra sulla posizione del ministro, con alcuni che chiedono le sue dimissioni. La questione riguarda anche l’attenzione rivolta alla figura di Nicole Minetti, ormai lontana dagli occhi dell’opinione pubblica dopo il voto parlamentare sulla vicenda “Ruby”. La discussione si è riaccesa in seguito a recenti dichiarazioni e sviluppi legali legati a questa vicenda.

Ritornare ad occuparsi di Nicole Minetti anni dopo l’ineffabile approvazione parlamentare di “Ruby nipote di Mubarak” potrebbe quasi essere un piacevole diversivo in anni purtroppo dedicati a Putin, Netanyahu, Trump, se non si trattasse ancora una volta di un caso terribilmente italiano o, detto altrimenti, di un lascito berlusconiano che ci incolla al passato. Infatti se la protagonista è la stessa igienista dentale già pupilla conclamata di Silvio Berlusconi che su precisa richiesta di Papy si era presentata il 27 maggio 2010 in questura a Milano per ottenere l’affido della minorenne “Ruby Rubacuori “, di lì a poco dileguatasi, il coprotagonista è il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha inoltrato la richiesta di grazia per la ex capa delle Olgettine al Presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, cos’altro deve combinare Nordio per dare le dimissioni?

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