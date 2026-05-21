Da ieri, l’allenatore non si trova più in stretta collaborazione con il club partenopeo. La sua disponibilità a tornare sulla panchina del Napoli, che sembrava prossima, non si è concretizzata in un annuncio ufficiale. La situazione tra l’allenatore e la società si è modificata, lasciando aperta la possibilità che i rapporti non siano più quelli di prima. La partita per definire il futuro non è ancora chiusa, ma le cose sono cambiate rispetto a qualche giorno fa.

Doveva essere la giornata del via libera di Sarri al Napoli. Non dell’annuncio ufficiale ma del via libera sì. E invece la giornata dell’avvicinamento si è trasformata nella giornata dell’allontanamento. Maurizio Sarri e Napoli oggi sono più distanti. Poi, tutto può accadere. Ma è la fotografia della realtà ed è la fotografia che scatta anche il Corriere dello Sport. Aggiungiamo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe aspettato una diversa reazione da parte dell’ambiente al nome del tecnico dei 91 punti. Invece molti hanno storto il naso, tanti sono gli scettici. Il passaggio da Conte a Sarri è traumatico, è inutile negare l’evidenza. Scrive il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri da ieri è più distante dal Napoli

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SARRI PRONTO A TORNARE AL NAPOLI!

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