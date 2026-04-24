La situazione tra il giocatore e la società sta peggiorando, portando a una rottura definitiva. La dirigenza sta considerando la possibilità di cederlo durante la prossima sessione di mercato estiva. La situazione si è evoluta nelle ultime settimane, con segnali di distanza crescente tra le parti. La decisione di cedere il calciatore sembra ormai certa, in vista di risolvere la crisi nata nel corso della stagione.

di Luca Fioretti Openda Juventus, la rottura sembra ormai definitiva e la dirigenza valuta la cessione in estate per risolvere questa situazione. Le ultime. Lois Openda sta vivendo una stagione molto al di sotto delle aspettative alla Juventus. Come riportato da Sky, non esiste assolutamente alcun caso interno, ma il giocatore non rientra più nelle turnazioni previste regolarmente da Luciano Spalletti. L’attaccante è fisiologicamente scivolato indietro nelle gerarchie per scendere sul campo e trova sempre meno spazio. Questa esclusione dalle scelte ha inevitabilmente generato un po’ di insoddisfazione nel ragazzo, che attualmente appare un po’ distante dal resto del gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juventus ai titoli di coda? Situazione critica, è sempre più distante dal progetto. Rivelazione dalla Continassa

Juventus-Lecce, il palo di Yildiz e l'errore di Openda allo scadere

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