Raul Dumitras ha affermato di avere difficoltà a comunicare con Lucia Ilardo, sottolineando di voler rimanere estraneo alle dinamiche tra lei e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip. Nonostante le sue dichiarazioni, si trova frequentemente coinvolto nelle questioni tra le due. La sua posizione sembra essere sempre più distante rispetto alla situazione tra gli altri coinquilini, anche quando cerca di mantenere le distanze.

Raul Dumitras ha chiaramente detto di voler stare fuori da ogni dinamica tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip eppure spesso viene tirato in mezzo. Nelle scorse ore il gieffino chiacchierando con Raimondo Todaro ha ribadito che non vuole assolutamente far parte di un triangolo amoroso. A detta sua all'inizio l'ha presa con il sorriso ma poi è stato chiaro perché pensa che lo scherzo sia bello quando dura poco. Raul Dumitras pensa che Lucia Ilardo sia solo interessata alle dinamiche e che spesso cerca di mettere zizzania solo per attirare l'attenzione. Il modo di fare della gieffina non piace affatto a Raul Dumitras, al ballerino ha detto che non ha nessun effetto su di lui perché resta del tutto indifferente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raul Dumitras sempre più distante da Lucia al GF Vip: “Ho difficoltà a comunicare con lei”

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