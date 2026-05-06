Il ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli potrebbe diventare realtà, ma solo in determinate condizioni. Attualmente, il presidente del club sta considerando questa possibilità, che si concretizzerebbe solo nel caso in cui l’attuale allenatore non prosegua il suo incarico dopo un colloquio programmato per la prossima settimana. La decisione dipende quindi dall’esito di questa riunione e dalle eventuali dimissioni di Conte.

De Laurentiis valuta concretamente il ritorno di Sarri al Napoli. L’ipotesi prende forma solo se Conte dovesse lasciare la panchina azzurra dopo il colloquio previsto per la prossima settimana. Sarri-Napoli: i tre motivi concreti del possibile ritorno. Lo scenario non è più un’ipotesi romantica. Secondo Il Roma, il presidente partenopeo sta considerando davvero Maurizio Sarri come erede di Antonio Conte qualora il tecnico leccese decidesse di chiudere l’esperienza napoletana. La valutazione non nasce dal sentimento, ma da ragioni tattiche ed economiche solide. Il primo elemento riguarda la memoria ancora viva dello scudetto mancato. I 91 punti della stagione 201718 rimangono un’ossessione per De Laurentiis: quella squadra fluida, orchestrale, aveva dominato l’Italia intera.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarri, il ritorno non è un’utopia: i tre motivi che potrebbero convincere De Laurentiis

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