Sarno | controlli dei Carabinieri Forestali opificio sequestrato

I Carabinieri Forestali di Sarno hanno effettuato controlli in un opificio dedicato alla lavorazione della pelle, riscontrando l’assenza delle autorizzazioni ambientali necessarie. Durante le verifiche, è stato accertato che l’azienda smaltiva in modo illecito i reflui industriali prodotti, senza rispettare le norme vigenti. L’attività è stata sequestrata e i responsabili sono stati denunciati. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controlli per tutelare l’ambiente nella zona.

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Scoperta attività di lavorazione della pelle senza autorizzazioni ambientali: accertato smaltimento illecito di reflui industriali. Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali relativi al contrasto al fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, il titolare di un opificio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che una 45 enne originaria di Solofra, titolare di un opificio, effettuava operazioni iniziali di concia della pelle in assenza di autorizzazione unica ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sarno: controlli dei Carabinieri Forestali, opificio sequestrato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiume Sarno, inquinamento ambientale: sequestrato un opificio Sullo stesso argomento Inquinamento del Sarno, controlli dei Carabinieri: sequestrato opificioTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del... Inquinamento del Sarno, blitz dei Forestali: sequestrati fusti in un opificioTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del... Scarichi illeciti nel Solofrana, denunciata 59enne nel territorio di Forino - Cronache - Avellino – Proseguono i controlli per il contrasto all’inquinamento del bacino del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino hanno denunciato in sta… x.com Controlli dei Carabinieri Forestali contro l’abbandono dei rifiuti: sanzioni e una denunciaL’Aquila – A seguito di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza, sono stati avviati controlli sistematici da parte dei Carabinieri Forestali del Nucleo di L’Aquila per individuare i ... terremarsicane.it Veleni nel Sarno, ennesimo scempio ambientale: denunciato imprenditoreAncora una denuncia nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione per l'inquinamento del fiume Sarno da parte dei carabinieri forestali di Avellino. Il titolare di un'azienda di Forino, un 59en ... lostrillone.tv