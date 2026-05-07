Inquinamento del Sarno blitz dei Forestali | sequestrati fusti in un opificio

I Forestali hanno effettuato un intervento presso un opificio situato lungo il fiume Sarno, durante il quale sono stati sequestrati diversi fusti contenenti sostanze non autorizzate. L’operazione fa parte di una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme ambientali. I tecnici hanno accertato l’assenza di documentazione e hanno posto sotto sequestro i contenitori trovati nell’area della struttura. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio sulla qualità dell’acqua e sulla tutela del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una 58 enne del posto per “gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi”. Nello specifico, i Carabinieri, appuravano che il titolare di un opificio dedito alla concia e raffineria di pellame, aveva depositato all’interno dei locali, circa 70 fusti in plastica, contenenti oli esausti ed altri liquidi che erano stati utilizzati nel ciclo produttivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del Sarno, blitz dei Forestali: sequestrati fusti in un opificio Notizie correlate Leggi anche: Fiume Sarno: sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento. Azione contro l’illegalità. Contrasto a inquinamento del Sarno, sequestrati due cantieri navaliTempo di lettura: < 1 minutoDue cantieri navali sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Torre Annunziata nell’ambito dei controlli per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inquinamento fiume Sarno, sequestrati 70 fusti contenenti rifiuti pericolosi in opificio di Solofra; Sequestro di due cantieri navali: operazione contro l’inquinamento del Sarno; Sversamenti inquinanti nel Torrente Rio Lama: nei guai un'impresa di imballaggi, il blitz della Forestale; Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: Subito indagini. Inquinamento del fiume Sarno, sequestrato cantiere nautico a Torre AnnunziataSequestrato un cantiere nautico per inquinamento del fiume Sarno. È accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli e del comando provinciale di Napoli, ... ilmattino.it Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un'azienda nel NapoletanoInquinamento del fiume Sarno: sigilli ad un'azienda specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di macellazione. È accaduto a Sant'Antonio Abate: ad eseguire il sequestro preventivo ... ansa.it Torre Annunziata, inquinamento del fiume Sarno: sequestrati due cantieri navali - facebook.com facebook