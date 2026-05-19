Inquinamento del Sarno controlli dei Carabinieri | sequestrato opificio

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento, i Carabinieri hanno sequestrato un opificio situato lungo il fiume Sarno. Le verifiche sono state avviate in seguito a segnalazioni sulla presenza di sversamenti di sostanze non autorizzate. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità nelle modalità di gestione dei rifiuti e nell’uso delle attrezzature. Il sequestro è stato disposto per motivi di tutela ambientale, in attesa di ulteriori accertamenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una 59 enne del posto per “scarico illecito di acque reflue industriali in corso d’acqua ed abusivismo edilizio”. Nello specifico, i carabinieri, appuravano che il titolare di un opificio, dedito al commercio di materiale edile, scaricava le acque reflue industriali, direttamente lungo la strada adiacente il corso d’acqua “torrente solofrana”, in assenza di vasca di pretrattamento ed in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del Sarno, controlli dei Carabinieri: sequestrato opificio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inquinamento del fiume Sarno, cantiere navale sequestrato Sullo stesso argomento Montoro, sequestrato opificio nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del SarnoNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo... Inquinamento fiume Sarno, sequestrato opificio a Montoro: trovati rifiuti speciali pericolosiControlli dei Carabinieri in un’azienda del settore ferro e macchinari industriali: denunciato il titolare, area di circa 3. Montoro, opificio sequestrato per inquinamento nel bacino del fiume SarnoBlitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Ambientale ad Avellino: sequestrato un opificio a Montoro per gestione illecita di rifiuti pericolosi e mancanza di autorizzazioni ambientali. cronachedellacampania.it Inquinamento del Sarno, sequestrato cantiere navale a Torre AnnunziataIl provvedimento è stato eseguito dal Noe dei carabinieri di Napoli e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, con il supporto tecnico di ARPAC. agro24.it