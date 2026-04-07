Riecco gli sguardi fissi, le domande che non cercano scorciatoie e il silenzio che talvolta dice più delle risposte. "Belve" riapre la sua "gabbia" e inaugura una nuova stagione che vuole lasciare il segno: da oggi, martedì 7 aprile 2026, in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani torna a confrontarsi con i suoi ospiti senza filtri né concessioni. Superata la Pasqua, Francesca Fagnani ritorna sugli scudi con il suo format di culto, che, ben oliato nel meccanismo, si rinnova nei dettagli. Tre protagonisti, tre percorsi diversi e un unico terreno di confronto: quello di un’intervista che scava, incalza e spesso sorprende. La forza del programma sta nel racconto, portato avanti con ironia e verità improvvise. 🔗 Leggi su Today.it

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The Voice Generations 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novitàDopo aver dato spazio alle voci più esperte di "The Voice Senior" e ai talenti emergenti di "The Voice Kids", la grande famiglia del talent musicale...

La seconda stagione di Belve in esclusiva: Alfonso Signorini

Temi più discussi: Belve torna oggi in tv, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani puntata 7 aprile; Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni; Belve: da stasera su Rai 2 la nuova stagione del programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani; Amanda Lear a Belve: Caro Dalì, mi hai usata.

Quest'anno andranno in onda anche i provini di Belve a persone comuniAl via su Rai 2 stasera, martedì 7 aprile 2026, la nuova stagione di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani. Ecco i primi ospiti e le anticipazioni. gazzetta.it

Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loroStasera, martedì 7 aprile 2026, torna in replica Il Commissario Montalbano che sfida Il Grande Fratello Vip e Belve. Anche senza italiane è grande Champions. libero.it

Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti - facebook.com facebook

Ospite di Belve l'artista ha parlato anche del marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, morto in un incendio: «Era bisessuale. È stato l’uomo che ho amato di più» x.com