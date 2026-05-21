Sarabanda Celebrity anticipazioni prima puntata stasera | il cast le squadre come funziona dove vederlo in tv e streaming
Stasera torna in tv Enrico Papi con la prima puntata di Sarabanda Celebrity, una versione speciale del game show dedicata a ospiti vip. La trasmissione andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming. Il programma prevede due squadre di personaggi noti che si sfidano rispondendo a domande musicali, con il pubblico a seguire le varie fasi del gioco. La formula si basa su una serie di prove e risposte rapide, con un meccanismo di eliminazioni e punti.
Enrico Papi torna in prima serata su Italia 1 con Sarabanda Celebrity, nuova edizione vip dello storico quiz musicale Stasera, giovedì 21 maggio 2026, Italia1 riporta in prima serata “Sarabanda Celebrity”, la nuova edizione vip dello storico quiz musicale che ha segnato intere generazioni: sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
SARABANDA CELEBRITY - ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2026 SU ITALIA UNO
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