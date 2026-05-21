Sarabanda Celebrity anticipazioni prima puntata stasera | il cast le squadre come funziona dove vederlo in tv e streaming

Stasera torna in tv Enrico Papi con la prima puntata di Sarabanda Celebrity, una versione speciale del game show dedicata a ospiti vip. La trasmissione andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming. Il programma prevede due squadre di personaggi noti che si sfidano rispondendo a domande musicali, con il pubblico a seguire le varie fasi del gioco. La formula si basa su una serie di prove e risposte rapide, con un meccanismo di eliminazioni e punti.

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