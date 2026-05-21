Stasera, 21 maggio, Italia 1 trasmette una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. La trasmissione vede la partecipazione di vari ospiti, i quali si sfidano in diverse prove legate al mondo della musica. La trasmissione rappresenta il ritorno del format in una versione dedicata ai personaggi famosi, con giochi e momenti di intrattenimento che coinvolgono il pubblico televisivo. La puntata sarà visibile in prima serata sulla rete nazionale.

La musica torna protagonista in prima serata su Italia 1 con il grande ritorno di Sarabanda Celebrity, la nuova versione del celebre game show musicale condotto da Enrico Papi. Tra sfide, hit da riconoscere, giochi storici e nuove prove, il format prodotto da Banijay Italia punta a conquistare ancora una volta il pubblico televisivo. Quando inizia Sarabanda Celebrity 2026 su Italia 1. L’appuntamento con Sarabanda Celebrity è fissato per stasera, giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1. Il quiz musicale che ha segnato un’epoca torna in una veste rinnovata, mantenendo però intatto lo spirito originale fatto di ritmo, intuizione e competizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sarabanda Celebrity 2026 stasera, 21 maggio, su Italia 1: ospiti, anticipazioni e giochi

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