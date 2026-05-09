Giovedì 21 maggio 2026 torna su Italia 1 la seconda edizione di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi. La trasmissione, già annunciata a novembre, vede il ritorno del celebre game show con un cast di personaggi noti. La programmazione prevede la messa in onda in prima serata, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con le sfide musicali e le esibizioni dei partecipanti.

La mooseca è pronta a risuonare su Italia 1. Come vi avevamo anticipato lo scorso novembre, Enrico Papi è atteso in prima serata, da giovedì 21 maggio 2026, con la seconda edizione di Sarabanda Celebrity. Lo spin-off di Sarabanda, a sua volta ritornato mestamente in onda su Canale 5 la scorsa estate in fascia preserale, lascia il prime time della domenica e troverà spazio il giovedì sera. Ancora una volta, a giocare in compagnia del conduttore si alterneranno diversi personaggi famosi tra aste musicali, compilation, pentagrammi e il famoso gioco finale del 7×30. Le sette puntate della prima edizione, trasmesse dal 25 maggio al 20 luglio 2025, hanno raggiunto una media di 951.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026

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