Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti | tradizioni da gustare a Casa Marina a Galzignano
A Galzignano si svolge l’evento “Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti: tradizioni da gustare” presso Casa Marina. La serata prevede una degustazione guidata con quattro abbinamenti tra cicchetti e vini provenienti dai Colli Euganei, organizzata dall’associazione Ideeverdi con il supporto della Strada del Vino dei Colli Euganei. Durante l’evento vengono condivisi racconti e dettagli sul territorio, le tradizioni locali e le caratteristiche delle produzioni vinicole della zona.
Un viaggio nei sapori della tradizione veneta tra cicchetti e vini dei Colli Euganei. In collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei, Ideeverdi organizza una serata di degustazione guidata tra racconti del territorio, tradizioni locali e quattro abbinamenti cibo-vino da gustare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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