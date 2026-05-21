Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti | tradizioni da gustare a Casa Marina a Galzignano

A Galzignano si svolge l’evento “Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti: tradizioni da gustare” presso Casa Marina. La serata prevede una degustazione guidata con quattro abbinamenti tra cicchetti e vini provenienti dai Colli Euganei, organizzata dall’associazione Ideeverdi con il supporto della Strada del Vino dei Colli Euganei. Durante l’evento vengono condivisi racconti e dettagli sul territorio, le tradizioni locali e le caratteristiche delle produzioni vinicole della zona.

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