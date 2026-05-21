Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti | tradizioni da gustare a Casa Marina a Galzignano

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Galzignano si svolge l’evento “Sapori e Saperi – Cicchetti Veneti: tradizioni da gustare” presso Casa Marina. La serata prevede una degustazione guidata con quattro abbinamenti tra cicchetti e vini provenienti dai Colli Euganei, organizzata dall’associazione Ideeverdi con il supporto della Strada del Vino dei Colli Euganei. Durante l’evento vengono condivisi racconti e dettagli sul territorio, le tradizioni locali e le caratteristiche delle produzioni vinicole della zona.

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Un viaggio nei sapori della tradizione veneta tra cicchetti e vini dei Colli Euganei. In collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei, Ideeverdi organizza una serata di degustazione guidata tra racconti del territorio, tradizioni locali e quattro abbinamenti cibo-vino da gustare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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