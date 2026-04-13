Veneto rurale | il viaggio tra cicchetti e sapori di terra e mare

Nelle aree rurali del Veneto, dove il turismo di massa è meno presente, la cucina locale si distingue per i piatti che uniscono sapori di mare e di terra. In questi territori, le tradizioni gastronomiche sono ancora molto vive e rappresentano un elemento centrale dell’identità locale. Le località meno frequentate attraggono visitatori sempre più interessati a scoprire le specialità gastronomiche legate alla cultura e alle produzioni agricole della zona.

Nelle zone rurali del Veneto, dove il turismo di massa fatica a penetrare, la tradizione gastronomica si sta consolidando come un pilastro identitario capace di unire passato marittimo e agricoltura di terra. Lontano dai circuiti più frequentati, le osterie della campagna mantengono vivi riti millenari attraverso l’offerta di piatti che fondono ingredienti locali e storia commerciale della regione. L’esperienza culinaria in questi luoghi inizia con una selezione di piccoli assaggi chiamati cicchetti, che rappresentano un ponte tra le risorse del mare e quelle del territorio. Tra i protagonisti spiccano il baccalà mantecato servito su basi di polenta bianca, le sarde in saor caratterizzate dal mix di cipolle agrodolci, pinoli e uvetta, e le tradizionali polpette di carne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto rurale: il viaggio tra cicchetti e sapori di terra e mare Taste 2026: un viaggio tra i saporiDal 7 al 9 febbraio, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la 19ª edizione di TASTE, il salone dedicato all’eccellenza enogastronomica di Pitti... Weekend d'eccellenza in Valpolicella: un viaggio tra vigne e saporiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Vivi...