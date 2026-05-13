Un progetto per valorizzare l’entroterra | nasce Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia è stato costituito ufficialmente. Lunedì 11 maggio, presso la sede di Cna Associazione Territoriale di Rimini, è stato firmato il protocollo di intesa che ha dato avvio alla nuova piattaforma. La collaborazione coinvolge Cna Rimini e altri soggetti coinvolti nel progetto. L’obiettivo è valorizzare l’entroterra attraverso iniziative dedicate alle tradizioni e alle produzioni locali.

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Il Coordinamento Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia è ufficialmente realtà. Lunedì, 11 maggio, presso la sede di Cna Associazione Territoriale di Rimini, è stato firmato il protocollo che dà vita a una nuova piattaforma strategica permanente nata dalla collaborazione tra Cna Rimini, attraverso.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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