Un progetto per valorizzare l’entroterra | nasce Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia
Il Coordinamento Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia è stato costituito ufficialmente. Lunedì 11 maggio, presso la sede di Cna Associazione Territoriale di Rimini, è stato firmato il protocollo di intesa che ha dato avvio alla nuova piattaforma. La collaborazione coinvolge Cna Rimini e altri soggetti coinvolti nel progetto. L’obiettivo è valorizzare l’entroterra attraverso iniziative dedicate alle tradizioni e alle produzioni locali.
Il Coordinamento Saperi e Sapori Valconca-Valmarecchia è ufficialmente realtà. Lunedì, 11 maggio, presso la sede di Cna Associazione Territoriale di Rimini, è stato firmato il protocollo che dà vita a una nuova piattaforma strategica permanente nata dalla collaborazione tra Cna Rimini, attraverso.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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