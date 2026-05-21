Sapeva che il padre voleva cambiare testamento | un’impronta forzata e il movente economico dietro l’arresto di Jonathan Andic per la morte del papà il patron di Mango

Jonathan Andic è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte del padre, Isak Andic, noto imprenditore nel settore della moda. Secondo le autorità, ci sarebbero elementi che indicano un’azione volontaria e motivi di natura economica legati a un tentativo di modificare il testamento del genitore. La vicenda, che inizialmente era stata considerata un incidente di montagna, si approfondisce ora con nuove indagini e ipotesi. La procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire le dinamiche dei fatti.

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Jonathan Andic è indagato per la morte del padre Isak Andic, patron del marchio di moda Mango. Un colpo di scena in una vicenda che, almeno inizialmente, era stata archiviata come un tragico incidente di montagna. Jonathan Andic, vicepresidente del gruppo spagnolo del fast fashion, chiederà ora di essere interrogato nuovamente dalla giudice istruttrice dopo avere analizzato il fascicolo dell’inchiesta, composto da circa 1.400 pagine. A guidare la sua difesa è Cristóbal Martell, tra i penalisti più noti di Spagna, deciso a smontare sia il presunto movente economico sia le conclusioni contenute nel rapporto dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sapeva che il padre voleva cambiare testamento”: un’impronta “forzata” e il “movente economico” dietro l’arresto di Jonathan Andic per la morte del papà, il patron di Mango ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn as loser, I awaken a system, conquering beauties and dominating the world! Sullo stesso argomento “Il patron di Mango voleva cambiare il testamento per aiutare persone svantaggiare”. L’ipotesi sul movente dell’omicidio AndicRoma, 20 maggio 2026 – Ci sarebbe un "possibile movente economico” dietro l’omicidio di Isak Andic, il fondatore del famoso brand spagnolo di... Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan AndicLa polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, Isak Andic, per l’omicidio del padre. Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, arrestato per omicidio del padreJonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia della Catalogna (i Mossos d’Esquadra) con l’accusa di aver ucciso il padre Isak, fondatore dell’azienda, morto ... tpi.it Chi è Jonathan Andic, il figlio del fondatore di Mango arrestato e accusato di aver ucciso il padreI Mossos d'Esquadra hanno arrestato Jonathan Andic, sospettato dell’omicidio del padre Isak Andic, fondatore del marchio di moda Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione sul monte Montse ... affaritaliani.it