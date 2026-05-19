Morte del fondatore di Mango arrestato il figlio Jonathan Andic
La polizia catalana ha arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, nell’ambito di un’indagine per l’omicidio del padre. L’arresto è stato comunicato dalle autorità, che hanno eseguito le verifiche sul caso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’arresto o sul procedimento in corso. La notizia si aggiunge a quanto già noto sulla morte del fondatore dell’azienda di moda.
La polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, Isak Andic, per l’omicidio del padre. Ne ha dato notizia il quotidiano catalano La Vanguardia. L’imprenditore morì a fine 2024, precipitando in un burrone durante un’escursione sul monte Montserrat, nella provincia di Barcellona. Con lui c’era solo il figlio Jonathan. Inizialmente il caso era stato trattato come un tragico incidente di montagna. Jonathan Andic ha sempre negato ogni responsabilità per la morte del padre e sostiene che si sia trattata di una caduta accidentale durante un’escursione in montagna. L’uomo, sospettato di presunto omicidio, è stato trasferito al tribunale di Martorell, dove verrà nuovamente interrogato, riferisce il quotidiano catalano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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