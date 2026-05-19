Morte del fondatore di Mango arrestato il figlio Jonathan Andic

La polizia catalana ha arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, nell’ambito di un’indagine per l’omicidio del padre. L’arresto è stato comunicato dalle autorità, che hanno eseguito le verifiche sul caso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’arresto o sul procedimento in corso. La notizia si aggiunge a quanto già noto sulla morte del fondatore dell’azienda di moda.

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