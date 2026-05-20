Il 20 maggio 2026 si è appresa una possibile motivazione legata all’omicidio di Isak Andic, fondatore del noto marchio di abbigliamento Mango, avvenuto alla fine del 2024 durante un'escursione in Catalogna. Secondo le indiscrezioni, il proprietario dell’azienda avrebbe cercato di modificare un testamento per favorire persone in condizioni di svantaggio. La polizia sta indagando sui dettagli dell’omicidio, che si pensa possa essere stato motivato da ragioni di natura economica.

Roma, 20 maggio 2026 – Ci sarebbe un "possibile movente economico ” dietro l’ omicidio di Isak Andic, il fondatore del famoso brand spagnolo di abbigliamento Mango, morto a fine 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. L’ipotesi degli inquirenti – che hanno riaperto il caso, inizialmente derubricato come incidente in montagna – è che il figlio Jonathan Andic, arrestato con l’accusa di omicidio, avrebbe ucciso il padre per motivi testamentari. Secondo la giudice che coordina le indagini, l’imprenditore 71enne avrebbe avuto l'intenzione di creare “una fondazione per aiutare persone svantaggiate ”. Isak avrebbe manifestato l’idea a metà 2024, sei mesi prima della scomparsa avvenuta il 14 dicembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il patron di Mango voleva cambiare il testamento per aiutare persone svantaggiare”. L’ipotesi sul movente dell’omicidio Andic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Sullo stesso argomento

Morto fondatore Mango, perchè il figlio Jonanathan Andic è accusato di omicidio del padre: i dubbi e il moventeJonathan Andic, primogenito del fondatore di Mango, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre Isak Andic, precipitato dal Montserrat il...

Omicidio patron Telepordenone Mario Ruoso, collaboratore per oltre 40 anni Loriano Bedin confessa, ipotesi movente economicoDopo la confessione di Loriano Bedin, il nipote di Mario Ruoso, Alessandro, si è dichiarato “stupito” poiché Loriano “è uno di famiglia”.

Il patron di Mango voleva lasciare eredità a fondazione per persone svantaggiateUn'impronta sul terreno ritenuta incompatibile con uno scivolone accidentale, lesioni giudicate anomale dall'autopsia e contraddizioni nelle dichiarazioni del figlio. (ANSA) ... ansa.it

Gli investigatori ritengono che l’imprenditore sia stato spinto in un burrone durante un’escursione in Catalogna. Il figlio evita il carcere pagando una cauzione da un milione di euro #Cronaca x.com

Il figlio del patron di Mango (arrestato per l’omicidio del padre) paga un milione di euro ed evita il carcereIsak Andic è morto nel 2024 cadendo da un dirupo vicino a Barcellona. Il figlio, ora fermato dalla polizia, era con lui ... ilsole24ore.com