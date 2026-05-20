Il patron di Mango voleva cambiare il testamento per aiutare persone svantaggiare L’ipotesi sul movente dell’omicidio Andic

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026 si è appresa una possibile motivazione legata all’omicidio di Isak Andic, fondatore del noto marchio di abbigliamento Mango, avvenuto alla fine del 2024 durante un'escursione in Catalogna. Secondo le indiscrezioni, il proprietario dell’azienda avrebbe cercato di modificare un testamento per favorire persone in condizioni di svantaggio. La polizia sta indagando sui dettagli dell’omicidio, che si pensa possa essere stato motivato da ragioni di natura economica.

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Roma, 20 maggio 2026 – Ci sarebbe un "possibile movente economico ” dietro l’ omicidio di  Isak Andic, il fondatore del famoso brand spagnolo di abbigliamento Mango, morto a fine 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. L’ipotesi degli inquirenti – che hanno riaperto il caso, inizialmente derubricato come incidente in montagna – è che il figlio  Jonathan Andic, arrestato con l’accusa di omicidio, avrebbe ucciso il padre per motivi testamentari.  Secondo la giudice che coordina le indagini, l’imprenditore 71enne avrebbe avuto l'intenzione di creare “una fondazione per aiutare persone svantaggiate ”. Isak avrebbe manifestato l’idea a metà 2024, sei mesi prima della scomparsa avvenuta il 14 dicembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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