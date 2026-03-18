Sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? La cifra è esagerata davvero altissima!

Alessandra Mussolini è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e la sua partecipazione ha attirato l’attenzione per il guadagno che riceve. La cifra che percepisce è molto elevata e, fin dalla prima puntata, ha mostrato di voler essere protagonista all’interno della casa. La sua presenza ha suscitato discussioni tra i telespettatori e gli altri concorrenti.

Fin dalla prima puntata, Alessandra Mussolini ha dimostrato di non voler passare inosservata nella casa del Grande Fratello Vip. Tra momenti sopra le righe, battute senza filtri e scene decisamente fuori dagli schemi, l’ex parlamentare ha catalizzato l’attenzione del pubblico, diventando subito uno dei volti più discussi di questa edizione. Un protagonismo che, a quanto pare, non è solo televisivo ma anche economico: il suo cachet per la partecipazione al reality sarebbe infatti tra i più alti mai visti, confermando il peso del suo nome nel cast. Alessandra Mussolini strapagata: ecco la cifra che guadagna grazie al GF Vip! Secondo le... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete quanti soldi guadagna Alessandra Mussolini al GF VIP? La cifra è esagerata, davvero altissima! Articoli correlati “Quanto guadagna al reality”. Alessandra Mussolini, cachet pazzesco al Grande Fratello VipNon è passata inosservata la presenza di Alessandra Mussolini nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, partita lo scorso 17 marzo su Canale 5... Ilary Blasi inciampa su Alessandra Mussolini al GF Vip: quel “Non si molla” vicino al motto fascistaIlary Blasi rischia l’incidente diplomatico al GF Vip: rispondendo per Alessandra Mussolini con “Non si molla” sfiora il dimenticabile motto fascista...