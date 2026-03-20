Con il ritorno del Grande Fratello Vip, si torna a parlare dei compensi dei concorrenti. Selvaggia Lucarelli guadagna più di Ilary Blasi, con una cifra a puntata che ha sorpreso molti. La giornalista riceve un pagamento superiore rispetto alla conduttrice, che invece ha un compenso più basso. La differenza tra i due importi ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Con il ritorno del Grande Fratello Vip, oltre alle dinamiche tra i concorrenti, torna puntuale anche la curiosità sui compensi dei protagonisti. Come sempre, Mediaset non rende pubblici i cachet ufficiali, ma tra indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche emerge un quadro sempre più discusso. E tra tutti i nomi, quello che sta facendo maggior rumore è senza dubbio quello di Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli guadagna più di Ilary Blasi: ecco a quanto ammonta il cachet delle due regine del GF VIP. Secondo quanto riportato da diverse testate, per portare Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista sarebbe stata avanzata una proposta economica particolarmente importante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli al GF VIP guadagna più di Ilary Blasi, la cifra è scioccante: sapete quanti soldi prende a puntata?

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La reazione di Milly Carlucci quando ha appreso che Selvaggia Lucarelli passava a Mediaset come opinionista del Grande Fratello: https://fanpa.ge/8JlSm - facebook.com facebook