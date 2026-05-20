Recentemente sono circolate foto che mostrano un ministro di estrema destra con un ritratto di un noto criminale in salotto. Contestualmente, sono state diffuse immagini di attivisti di una flottiglia inginocchiati e con atteggiamenti umiliati. Il primo ministro ha commentato pubblicamente questi eventi, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle accuse o delle implicazioni legali. Le notizie riguardano figure politiche di spicco e le loro associazioni, suscitando discussioni sui social e sui media locali.

Da provocatore dell’estrema destra religiosa a ministro della Sicurezza nazionale di Israele con alle spalle decine di denunce per reati contro l’ordine pubblico e una condanna per razzismo. Con il trattamento lesivo della dignità e dei diritti umani riservato agli attivisti della Global Flotilla, Itamar Ben Gvir si conferma il volto più spietato del governo israeliano, scatenando l’indignazione a livello internazionale e costringendo anche Benjamin Netanyahu a prendere le distanze dall’alleato. La presa di distanza di Netanyahu Mentre l’Italia e altri Paesi europee hanno espresso la ferma condanna per le immagini delle decine di prigionieri della Flotilla con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra, derisi e umiliati da Ben Gvir, anche nel governo israeliano sono iniziate le prese di distanze dal ministro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Ben Gvir, il ministro di estrema destra che aveva il ritratto del pluriomicida Goldstein in salotto

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Ben-Gvir deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla

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