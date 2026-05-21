Santoro | Ineleggibilità in Figc? Ecco perché Malagò non rischia
L’ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha spiegato il significato di “pantouflage” e ha chiarito perché questa pratica non mette a rischio l’attuale presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Durante un intervento pubblico, ha illustrato come questa abitudine di passare da posizioni pubbliche a ruoli nel settore privato possa influenzare la percezione di conflitti di interesse. La discussione riguarda anche le possibili implicazioni legali e le differenze tra le norme di legge e la percezione pubblica.
L'ex presidente Anac è intervenuto per spiegare cosa sia il cosidetto "pantouflage", e perché non inficerebbe la candidatura di Malagò alla Figc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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