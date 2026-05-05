Nella giornata di oggi si sono susseguite voci e discussioni nel mondo dello sport italiano, in particolare nel calcio. La notizia, riportata da un quotidiano, riguarda la possibile ineleggibilità di un dirigente sportivo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a causa di un presunto conflitto di interessi legato al suo incarico precedente al Comitato Olimpico Nazionale. La questione ha generato reazioni e interrogativi tra gli addetti ai lavori.

Giornata di sussurri e sgridate nel mondo dello sport e del calcio italiano. La giornata è stata scossa dalla notizia pubblicata dal Tempo e cioè che Giovanni Malagò potrebbe essere ineleggibile alla Federcalcio perché sarebbe passato troppo poco tempo dal suo incarico al Coni. La nuova norma assume il nome di “cooling off period” (o pantouflage). Deve esserci un intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Un principio che, in questo caso, viene collegato al rapporto tra Coni e Figc e che potrebbe finire all’attenzione di autorità come Anac o Antitrust. Fonti del Coni si dicono certe che non ci sia alcun pericolo di ineleggibilità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Una polpetta avvelenata l’ineleggibilità di Malagò alla Figc?

Notizie correlate

Corsa alla Figc, spunta un possibile nodo di ineleggibilità per MalagòUdite udite: secondo quanto riferisce l’Ansa, nella partita per la presidenza della Figc si affaccia una possibile criticità sull’eleggibilità di...

Manfredi: “A Bagnoli faremo spiagge di 2 chilometri. Ho bloccato gli espropri, una polpetta avvelenata”La relazione del sindaco Manfredi sulla bonifica di Bagnoli: "Ci saranno 2 km di spiagge artificiali.