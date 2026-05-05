Nella corsa alla presidenza della Figc, si segnala una possibile questione di ineleggibilità per Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si starebbe verificando una criticità che potrebbe influire sulla sua candidatura. La situazione è ancora in fase di sviluppi e non sono state fornite ulteriori dettagli ufficiali in merito.

Udite udite: secondo quanto riferisce l’Ansa, nella partita per la presidenza della Figc si affaccia una possibile criticità sull’eleggibilità di Giovanni Malagò. Alcuni dei suoi oppositori richiamano infatti la possibile applicazione del cosiddetto “cooling off period” (o pantouflage), cioè la norma che prevede un intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Un principio che, in questo caso, viene collegato al rapporto tra Coni e Figc e che potrebbe finire all’attenzione di autorità come Anac o Antitrust. Corsa alla Figc, sarà Malagò vs Abete. Si tratta di una questione giuridica ancora tutta da verificare, mentre la corsa elettorale entra nella sua fase decisiva.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corsa alla Figc, spunta un possibile nodo di ineleggibilità per Malagò

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