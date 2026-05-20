Santeramo in Colle accusa | 87enne scippata un arresto Carabinieri

A Santeramo in Colle, un'87enne è stata vittima di uno scippo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato un sospetto in relazione all'accaduto. La donna è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa e si è allontanato subito dopo. Gli investigatori hanno avviato le indagini e, grazie alle testimonianze e ai controlli, hanno individuato e arrestato il soggetto ritenuto responsabile. La vittima è stata assistita sul posto dai soccorritori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui