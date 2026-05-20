Santeramo in Colle accusa | 87enne scippata un arresto Carabinieri
A Santeramo in Colle, un'87enne è stata vittima di uno scippo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato un sospetto in relazione all'accaduto. La donna è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa e si è allontanato subito dopo. Gli investigatori hanno avviato le indagini e, grazie alle testimonianze e ai controlli, hanno individuato e arrestato il soggetto ritenuto responsabile. La vittima è stata assistita sul posto dai soccorritori.
Di seguitò un comunicato diffuso dai carabinieri: A Santeramo in Colle, a seguito di un’aggressione consumata la mattina del 4 maggio 2026 ad un’anziana donna i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ). In particolare i Carabinieri della Stazione di Santeramo in Colle, coordinati dalla Compagnia di Altamura, hanno tratto in arresto R.V., cittadino moldavo classe 1996, e deferito in stato di libertà per la medesima condotta A.M, cittadino rumeno anch’egli nato nel 1996. Alla donna è stata strappata con violenza la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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