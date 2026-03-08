Mancanza di illuminazione in via Concordia e zone limitrofe | Situazione grave per residenti e attività

Da circa un mese, diverse strade del centro storico di Catania, tra cui via Concordia e le aree limitrofe, sono prive di illuminazione pubblica. Questa situazione provoca disagi e preoccupazioni tra residenti e commercianti, che segnalano difficoltà nella circolazione e problemi di sicurezza nelle vie interessate. La mancanza di luci si verifica in un’area frequentata quotidianamente da cittadini e operatori commerciali.

A denunciare la situazione è il consigliere del primo municipio, Giuseppe Buglio: "Nonostante le numerose segnalazioni effettuate nelle scorse settimane, da circa un mese molte strade restano completamente al buio" Da circa un mese diverse strade del centro storico di Catania sono prive di illuminazione pubblica, causando disagi e preoccupazione tra residenti e commercianti della zona. A segnalare la situazione è il consigliere del primo municipio, Giuseppe Buglio, che denuncia il protrarsi di un problema ritenuto ormai insostenibile. Tra le aree maggiormente colpite figura via Concordia, insieme ad alcune strade limitrofe, dove l’assenza di luce pubblica durante le ore serali e notturne sta creando condizioni di forte disagio e potenziali rischi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

