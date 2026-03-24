Musica incontro e comunità | ad Ancona nasce l’Orchestra di Piazza Ugo Bassi

ANCONA - La musica come linguaggio comune, spazio di ascolto e integrazione. Nasce ad Ancona l'Orchestra di Piazza Ugo Bassi, un ensemble promosso dall’associazione Terzavia come esperienza artistica e interculturale aperta a cittadine e cittadini di origini diverse. L’azione è parte di Community Land, progetto d’innovazione sociale ideato per rafforzare comunità, legami e opportunità sul territorio. “Le audizioni sono al via e il progetto vuole diventare un luogo stabile di partecipazione, in cui le differenze si incontrano e si trasformano attraverso laboratori, prove e performance pubbliche”, spiegano gli organizzatori. “L’Orchestra è un ensemble aperto e si sviluppa lungo due filoni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Community Land è un grande progetto che rafforza la comunità nei quartieri di Ancona, creando legami e opportunità accessibili a tutti. Come Terzavia portiamo: L'Orchestra di Piazza Ugo Bassi audizioni laboratori prove performance pubbliche - facebook.com facebook